Sem Tite e falido, a melhor opção para o Inter está bem perto daqui

Odair Hellmann é a melhor opção após o não de Tite. Persio Ciulla / TXT Sports

Não há nada de anormal na escolha de Tite pelo Cruzeiro. O técnico optou por um clube melhor estruturado, que dispõe de mais recursos financeiros e que disputará a Libertadores do ano que vem.

Agora, o Inter precisa voltar para a sua realidade, de um clube endividado, sem poder de investimento e que está implodindo politicamente.

A melhor opção é alguém que conheça o clube e que tenha a aprovação das pessoas que comandam o Inter. Odair Hellmann está perto daqui, distante 700km. Ele é a melhor opção após o não de Tite.

Não acho Odair o melhor dos nomes disponíveis. É provável que Eduardo Domínguez, do Estudiantes, por exemplo, tenha melhores ideias e conceitos de futebol.

Com eleições no próximo ano, pouco investimento no futebol e após quase ser rebaixado, o clube precisa jogar na bola de segurança, arriscar o menos possível e ter na figura do técnico a aprovação inicial que Odair tem de sobra no Beira-Rio.