Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Projeto
Opinião

Por que Tite é barato para o Inter e se aceitar a proposta vira a melhor notícia dos últimos anos 

Investir em um treinador deste calibre se paga pela potencial melhora do próprio elenco

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS