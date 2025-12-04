Por que nada indica a salvação do Inter

Me parece que acabou. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

A matemática até permite o Inter permanecer na Série A. Mas o que o time poderá fazer de diferente no próximo domingo (7), contra o Bragantino? Em casa, nos últimos jogos, a única vitória foi sobre o lanterna Sport. Fora, apenas diante do Ceará, com um jogador a mais. O Inter é um vazio.

Como Rochet, claramente sem condições clínicas e físicas, conseguirá passar uma partida sem ser vazado e de onde virá a luz divina para Vitinho ou Borré marcarem os gols tão necessários? Eu tenho sérias dúvidas sobre a vitória colorada porque estou vendo o Inter jogar. Vi de perto, aliás, os últimos dois jogos e os oito gols sofridos. Me parece que acabou.

Isso sem falar na necessidade de dois resultados positivos. O Vitória dificilmente deixará escapar a oportunidade de se salvar em casa. E será que o Botafogo conseguirá frear o super embalado Fortaleza?

Só um milagre salva o Inter. O Inter sozinho não conseguirá.