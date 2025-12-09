Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Planejamento
Opinião

Por onde o Inter deve iniciar a reformulação e o cargo ideal de Abel Braga no clube

Um clube de futebol dessa grandeza precisa de mais profissionais de mercado

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS