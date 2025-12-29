O Inter precisa mais de Mandacas do que de Brunos Henriques

Mandaca foi um dos destaques do Juventude no ano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A renovação de contrato do volante Bruno Henrique escancara como o modelo de negócio foi malfeito. Em 2026 ele completará 37 anos.

O atleta não consegue jogar no nível técnico e de intensidade desejado pelo clube há algumas temporadas. Ainda assim, atingiu a barreira de jogos para a renovação automática. Há, agora, uma explicação clara do número de vezes que Bruno Henrique atuou em 2025, mesmo sem jogar bem.

É de jovens para o setor que o Inter precisa. Como Mandaca, do Juventude, por exemplo. O volante, elogiado por Fábio Mathias e Roger Machado, é o chamado jogador que atua em todas as funções do meio-campo.

Mandaca entrega força e intensidade com seus 24 anos. O Inter precisa de mais Mandacas e menos Brunos Henriques. Paralelo a Bruno Henrique, há a sondagem colorada em Luiz Gustavo, de 38 anos, e o interesse em recontratar Fernando, também com 38 anos.

Vale destacar que o time ruiu após a lesão do volante na metade do ano. Agora, quase um ano depois, após uma grave lesão e tendo dado indícios de ter encerrado a carreira, já não vejo como um bom negócio.

O Inter parece não ter aprendido como os próprios erros. É necessário mudar o perfil de contratações urgentemente. Precisa focar mais na força e na vitalidade dos jogadores e menos na experiência de atletas em fim de carreira.