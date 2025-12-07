Abel Braga comemora a permanência do Inter na Série A. Duda Fortes / Agencia RBS

Abel Braga é o salvador. Treinou pouco, mas falou o suficiente para reerguer o grupo colorado. Só a história de Abel era capaz disso. E foi.

A vitória sobre o Bragantino é muito mais do que a garantia de permanência do Inter na Série A. Ela salva o clube de um buraco sem fim.

Abel garantiu o alívio Colorado. O clube tem agora 24 horas para comemorar. Depois, precisará reavaliar uma temporada marcada por erros.

O Inter foi vice-lanterna do segundo turno da Série A e isso diz muito sobre o trabalho no clube.

O quem fica e quem sai, além da definição do novo técnico, precisam ocorrer rapidamente, já que, a próxima temporada começa em alguns dias.

Jesus Cristo estava no Beira Rio e ele é Abel Braga. Graças a ele o Inter respira aliviado.