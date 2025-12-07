Abel Braga é o salvador. Treinou pouco, mas falou o suficiente para reerguer o grupo colorado. Só a história de Abel era capaz disso. E foi.
A vitória sobre o Bragantino é muito mais do que a garantia de permanência do Inter na Série A. Ela salva o clube de um buraco sem fim.
Abel garantiu o alívio Colorado. O clube tem agora 24 horas para comemorar. Depois, precisará reavaliar uma temporada marcada por erros.
O Inter foi vice-lanterna do segundo turno da Série A e isso diz muito sobre o trabalho no clube.
O quem fica e quem sai, além da definição do novo técnico, precisam ocorrer rapidamente, já que, a próxima temporada começa em alguns dias.
Jesus Cristo estava no Beira Rio e ele é Abel Braga. Graças a ele o Inter respira aliviado.