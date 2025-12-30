Grêmio gasta tempo, energia e dinheiro a cada ano em busca de goleiros

Grando, 25 anos, me parece pronto para assumir a camisa 1. Duda Fortes / Agencia RBS

Não, o Grêmio não precisa contratar goleiro. Precisa apostar em Gabriel Grando como novo titular.

De Paulo Victor a Marchesín, o Grêmio não acertou em nenhuma das contratações para a posição que fez nos últimos anos. Vanderlei, Rafael e Volpi foram outros nomes tentados que não deram certo.

Dois goleiros que conquistaram a América pelo Grêmio foram formados no clube. Danrlei é, para muitos torcedores, o maior da posição na história. Marcelo Grohe precisou esperar muito para ser utilizado e até hoje deixa saudades.

Gabriel Grando quer jogar. Já provou ser um goleiro de ótimas virtudes, mas precisa sequência e, acima de tudo, de confiança para que ele seja o goleiro titular.

Há de se considerar que aquele menino que oscilou em 2021, no ano rebaixamento, teve seis anos para amadurecer e evoluir como goleiro. Hoje, com 25 anos, me parece estar pronto para assumir a camisa 1.