Quanto mais falarmos de Neymar, melhor fica para Estêvão

Já chega né. Neymar não se ajuda e outra vez está lesionado. Será que vale a pena esperarmos ou insistirmos tanto em um craque ou ex-craque que sequer joga?
Enquanto debatemos Neymar - poucos assuntos, aliás, rendem tanto quanto falar do camisa 10 do Santos, o futebol brasileiro e mundial se rendem ao seu novo diamante. Estêvão, do Chelsea.
O ex-jogador do Palmeiras já é chamado pela imprensa internacional de “brilhante”, especialmente após o golaço contra o Barcelona. Mas vai além do gol. Estêvão, apesar da pouca idade, está afirmado, confiante e em absoluta evolução. Será que precisaremos de Neymar mesmo? Será que até a Copa do Mundo nossas esperanças não estarão renovadas?
Talvez, para a Seleção e, principalmente para Estêvão, falar de Neymar seja bom. Numa analogia, é como se o jogador do Santos segurasse a bola na marca do pênalti até a pressão passar e depois a entregasse para a joia do Chelsea cobrar. Melhor assim. Estêvão é a nossa nova grande esperança para a Copa do Mundo.