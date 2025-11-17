Os elementos que colocam o Inter com mais risco de queda do que o Santos e  o Vitória

Inter tem aproveitamento de rebaixado com os Díaz. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Há um único elemento, talvez o mais importante, que seja favorável ao Inter na luta contra o rebaixamento. A pontuação. Ter um ponto a mais do que o Santos e dois a mais do que o Vitória é o salvo-conduto colorado. Todos os outros, no entanto, jogam contra o Colorado.

O Inter até tem mais qualidade do que o Vitória, mas, no atual momento, joga menos do que os baianos. O Colorado é quem parece estar com a confiança mais em baixa, e isso o coloca em desvantagem em relação aos rivais.

O trabalho dos técnicos também conta. Vojvoda é quem consegue extrair o melhor no Santos. Jair Ventura fez o Vitória melhorar. Ramón Díaz, por outro lado, tem aproveitamento de rebaixado e escolhas bem duvidosas nas escalações.

Por fim, o ambiente. O Vitória lotou o Barradão contra o Inter e depois contra o Botafogo. O Santos fez o mesmo diante do Palmeiras. Estádios lotados e um ambiente de jogo decisivo fizeram a diferença. O Inter não tem conseguido fazer isso no Beira-Rio por uma razão muito simples: o torcedor colorado está constrangido.

Tudo isso pesa. Confiança, técnico, ambiente, torcida. O Inter tem cinco jogos para conseguir ser melhor do que Santos e Vitória em pelo menos três desses elementos.