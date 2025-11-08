O recado claro deixado pela torcida do Grêmio na vitória de Odorico Roman

Odorico Roman (D) teve o apoio do empresário Celso Rigo (E). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Aqui nem entro no mérito de quem era o melhor candidato ou tinha as melhores propostas. O torcedor gremista escolheu quem foi mais pés no chão durante a campanha e não colou a imagem a ídolos do clube.

Prometer jogadores cujas cifras ultrapassam a realidade financeira do clube não é certeza de votos. Apostar na presença de ex-jogadores sem qualquer tipo de experiência para a função também passa longe de ser o desejo do torcedor.

Ainda que a paixão seja o sentimento que move o torcedor de um clube de futebol, a presença de grandes empresários na chapa liderada por Odorico Roman foi determinante para a vitória na eleição deste sábado (8). A bola de segurança foi a principal escolha do torcedor e sócio do Grêmio.

O que faltou durante a campanha, no meu entendimento, foram propostas de gestão mais modernas para o clube. Boa sorte ao presidente eleito Odorico Roman e toda sua equipe para os próximos três anos à frente do Grêmio.