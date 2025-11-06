O Inter está perdido e não conseguirá se salvar sozinho

O Inter proporcionou mais uma noite apavorante. Poderia falar de várias coisas que o time não tem, mas vou simplificar. O Inter não tem nada. Está perdido. Nada indica que voltará a vencer em 2025. Na prática, o Inter, por si só, não se salvará. Só Vitória ou Santos poderão fazer isso pelo Inter.
Lideranças sucumbiram. Não há ideias, não há jogo e há, sobretudo, um péssimo trabalho de Ramón Díaz.
Nem no ano do fatídico rebaixamento o Inter apresentava tamanha pobreza técnica. Não há perspectiva de melhora para o próximo sábado. O Inter mal consegue chutar no gol. Mais do que nunca os olhos se voltam para os concorrentes. A salvação colorada passa longe do Beira Rio.