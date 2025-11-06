O Inter está perdido e não conseguirá se salvar sozinho

Lucas Halter marcou o gol do Vitória. JUNIOR DAMASCENO / MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter proporcionou mais uma noite apavorante. Poderia falar de várias coisas que o time não tem, mas vou simplificar. O Inter não tem nada. Está perdido. Nada indica que voltará a vencer em 2025. Na prática, o Inter, por si só, não se salvará. Só Vitória ou Santos poderão fazer isso pelo Inter.

Lideranças sucumbiram. Não há ideias, não há jogo e há, sobretudo, um péssimo trabalho de Ramón Díaz.

