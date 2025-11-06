Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Pressionado
Opinião

O Inter está perdido e não conseguirá se salvar sozinho

Colorado perdeu para o Vitória por 1 a 0, no Barradão, e diminuiu sua margem para o Z-4

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS