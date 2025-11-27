Nova direção do Grêmio erra antes mesmo de assumir

Em julho de 2026 o atacante Hulk completará 40 anos. Divulgação / Atlético-MG

O Grêmio tem uma obrigação em 2026. Ser melhor do que foi na atual temporada onde perdeu o Estadual, jogou quase todo o Brasileirão para não cair e foi eliminado precocemente nas Copas do Brasil e Sul-Americana. Precisará reduzir a alta folha salarial e ser mais assertivo nas contratações. Mas cogitar Hulk, um quarentão em 2026?

Esse me parece ser o primeiro erro de quem vai comandar o clube nos próximos anos. Hulk foi e ainda é um jogador diferenciado. Mas é preciso entender que na atual temporada ele já teve números inferiores em relação a outros anos de Atlético-MG. Por razões óbvias. Em julho de 2026 o atacante completará 40 anos. Neste contexto vale lembrar que a base de time do Grémio já terá jogadores experientes como Willian, Balbuena e Marcos Rocha.

Outro aspecto a ser levado em conta é o alto salário de Hulk. Cogitá-lo vai na contramão do discurso de redução de gastos. Seria o maior vencimento do grupo com outros tantos jogadores caros. Arthur e Braithwaite, por exemplo.

O Grêmio surfa na boa onda de Carlos Vinícius. Acho que pode e deve pensar em alternativas para o setor, mas tendo como premissa reforços mais enxutos e jogadores mais jovens.