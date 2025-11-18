Minha grande incoerência sobre o Grêmio

Apesar do tempo no cargo, resultado de Mano foi paupérrimo. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Fiz duras críticas ao trabalho de Mano Menezes no Grêmio ao longo de 2025. Inúmeras vezes falei sobre as eliminações nas Copas, no comportamento do time em jogos fora de casa e na evolução mínima do time, apesar do considerável tempo no cargo. O resultado foi paupérrimo.

Ainda assim, não considero absurda a futura direção cogitar a permanência do treinador. Minha grande incoerência talvez se explique pela atípica temporada que teremos em 2026.

Será muito difícil lidar com os desafios do próximo ano. Uma nova direção assumirá o comando do clube. Ter alguém que já conheça o departamento deverá facilitar as coisas. Será preciso uma reformulação de elenco com várias dispensas, por exemplo.

Por mais que o trabalho de Mano Menezes não seja bom, tê-lo à frente do time em um Brasileirão que começa 40 dias após o término do atual será menos arriscado.

A nova direção vai jogar com a bola de segurança, na retranca absoluta, ao melhor estilo do atual treinador. Pelo menos no início do ano. Talvez eu nem esteja sendo tão incoerente assim.