Grêmio é avesso a vitórias

Partida terminou em 2 a 2. IAGO FERREIR / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Diante do virtual rebaixado Fortaleza, o Grêmio comandado interinamente por Sidnei Lobo abriu mão dos três pontos neste domingo (9). Parou de jogar no segundo tempo, abdicou do ataque por pelo menos 35 minutos e deixou escapar dois pontos muito fáceis no Castelão.

O Brasileirão de 2025 já mostrava um Grêmio que normalizou derrotas. Houve uma pequena melhora, mas a reta final nos mostra um novo modelo. O de time que parece avesso a vitórias.

Todo o ambiente era favorável ao Grêmio.

Adversário em situação complicada na tabela, poucos torcedores no estádio e goleiro cometendo falha grave. Nem com esse combo favorável o Tricolor conseguiu aproveitar.

Recuou muito na segunda etapa, demorou para substituir Cuéllar e viu o Fortaleza empatar. Mais uma vez faltou ambição ao Grêmio no campeonato.