A pontuação necessária para o Inter sobreviver nos próximos cinco dias

Ramón Díaz tem aproveitamento de rebaixado como visitante. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

É inevitável. Diante dos pontos somados pelo Santos nas últimas rodadas e o empate celebrado pelo Vitória diante do Palmeiras, o Inter precisará fazer sua parte nos decisivos jogos dos próximos dias. Quatro pontos, pelo menos, serão fundamentais contra Ceará e Santos.

A necessidade de pontuar aumentou após os bons resultados de Santos e Vitória. Mas como fazer algo diferente nesta quinta-feira (20)?

Chegou a hora dos jogadores. O bom resultado passa longe da direção ou da comissão técnica. O grupo de atletas é quem precisa dar melhor resposta neste momento de adversidade. Jogadores como Alan Patrick, Carbonero e Borré terão de assumir responsabilidades para tirar o Inter dessa situação.