Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Em busca da solução
Opinião

Só afastar os árbitros que erraram não resolve o problema

A arbitragem brasileira é ruim. Qualquer análise precisa começar e terminar por isso

Marcelo De Bona

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS