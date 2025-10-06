Só afastar os árbitros que erraram não resolve o problema

Lucas Casagrande expulsou Kannemann. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio não vai recuperar os dois pontos perdidos em Bragança Paulista após o afastamento dos árbitros de campo e vídeo que trabalharam na partida contra o Bragantino. Nem o pênalti não marcado para o São Paulo contra o Palmeiras voltará.

Se não preparar, não treinar e, acima de tudo, definir conceitos sobre lances capitais, os problemas com a arbitragem vão continuar e a cada rodada novos clubes irão protestar.

A arbitragem brasileira é ruim. Qualquer análise precisa começar e terminar por isso. Ela é mal preparada, mal instruída e por isso tantos erros grosseiros acontecem. Mas só a geladeira não adianta. Só punir os árbitros não resolve. A CBF e sua comissão de arbitragem precisam aprofundar a análise e, se possível, o padrão dos lances que envolvem bola na mão, por exemplo.

Nem o jogador, tampouco o torcedor sabe ao certo quanto o árbitro vai marcar o pênalti. Cada um interpreta de um jeito.