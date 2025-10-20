Os maiores erros do Grêmio na acachapante derrota para o Bahia

Derrota deixou claro que jogar só para se defender pode ser um convite para perder. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Jogar no modelo reativo até pode funcionar às vezes, desde que o time, especialmente os atacantes, consigam tirar o adversário da defesa com transições rápidas. Pavon e Aravena não conseguiram.

Ninguém foi capaz de cumprir a ideia de jogar retraído na Fonte Nova, e o resultado foi um atropelamento do Bahia. Foi 4 a 0, mas poderia ter sido seis ou sete. Só se defender foi o primeiro grande erro do Grêmio.

O segundo foi a escolha por Kannemann no lugar de Wagner Leonardo. Para enfrentar adversários com atacantes rápidos e com um jogo todo montado para explorar a velocidades desses jogadores, está comprovado que o argentino não consegue mais. Foi uma atuação constrangedora do capitão gremista.

No meio-campo houve outro erro de estratégia e que começou ainda na partida contra o São Paulo, no cartão forçado de Dodi. Contra o Bahia, o Grêmio não teve o volante mais combativo do time.

A escolha por Noriega fez o Grêmio perder o melhor zagueiro, que acabou improvisado. O estilo mais cadenciado como volante não casou com Cuéllar, o pior do Grêmio na goleada. Perdido em campo, ele não conseguiu ter uma única vitória nos duelos contra o time baiano.

Nada funcionou na estratégia, nas ideias e na execução. Uma derrota que precisa trazer ensinamentos de que só se defender pode ser um convite para perder. Às vezes, até de goleada.