O recado que o Palmeiras dá para a dupla Gre-Nal não é só sobre dinheiro

Abel faz o jogador médio ficar bom e o bom ficar ainda melhor. NELSON ALMEIDA / AFP

Eu até poderia admitir que quem pode mais chora menos. E que um casamento tende a ser mais duradouro na alegria do que na tristeza. Mas o Palmeiras de Abel Ferreira supera isso. Vai além do dinheiro e das muitas recentes conquistas. O português revolucionou o jeito de competir, de se reinventar e de gerir grupos de jogadores.

Claro que mover peças de qualidade facilita o trabalho. Mas já vi inúmeras vezes Abel fazer o jogador médio ficar bom e o bom ficar ainda melhor. Ele é mestre nisso. Todos jogam por ele e se potencializam com ele. Em outras palavras, ninguém joga mal com Abel Ferreira.

Aliado ao excelente trabalho do técnico, que tem três finais de Libertadores, dois títulos brasileiros e uma Copa do Brasil em cinco anos, há o exemplo que vem da direção. Leila Pereira comanda um clube que sabe dar respaldo e entende o momento de encerrar ciclos. Não há problemas internos no Palmeiras.

De volta ao campo, o que mais chama a atenção no trabalho de Abel é a capacidade de se reinventar. Chato no comportamento e nas reclamações com a arbitragem, mas um mestre em tática e gestão de grupo.

Variações táticas

O time de Abel nunca fica preso a um único esquema. São várias as possibilidades e quase sempre todas dão resultado. Quantas vezes vimos o lateral virar zagueiro, o ala jogar por dentro, o meia ser o escape por fora ou o zagueiro virar volante? Abel cria. Abel ensina. Abel consegue.

O Palmeiras ensina como vencer o imponderável. O Palmeiras ensina gestão, respaldo, criatividade, reinvenção, competitividade e bom futebol. É o exemplo a ser seguido.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.