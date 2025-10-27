O quesito que coloca o Inter na lanterna do Brasileirão

Inter perdeu para o Fluminense no Maracanã. Lucas Merçom/Marcelo Gonçalves / Fluminense FC/Divulgação

Só Sport e Juventude, virtualmente rebaixados, jogam menos do que o Inter neste momento. Até o Fortaleza e o Vitória, que estão na zona do rebaixamento, parecem dar sinais de melhora nesta reta final do campeonato.

Há, no entanto, um elemento que coloca o Inter como o lanterna do Brasileirão. Um time que mostra não ter força para reagir. Nem na parte física, para vencer duelos em campo, tampouco na mental para superar o momento de adversidade.

O Inter piorou

Contra o Fluminense Ivan evitou uma goleada. Dois dos três volantes foram sacados no intervalo, Vitinho mudou de posição três vezes durante o jogo e foi dele a única chance de gol em quase 100 minutos de partida.

No Maracanã a atuação foi inferior a de Mirasol e escancarou a piora do time, mesmo com retorno de titulares importantes.

O que pode evitar a queda

Só duas coisas podem evitar o rebaixamento do Inter nas últimas oito rodadas do campeonato. O Beira-Rio como aliado e desempenho do Vitória, distante quatro pontos do Inter.

Em qualquer circunstância o rebaixamento é terrível para um grande clube. No atual cenário ele seria devastador para quem tem pouco dinheiro, dívida de quase R$ 1 bi e pouca perspectiva de resultado com as categorias de base.