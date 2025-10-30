O que o Grêmio precisa fazer para ganhar do Corinthians em São Paulo

Mano terá a missão de mandar um time propositivo a campo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Com a possibilidade de repetir a escalação, Mano Menezes terá no domingo (2) a missão de fazer o Grêmio ser mais corajoso fora de casa.

O retrospecto longe da Arena não é bom. Nos últimos três jogos como visitante, o Grêmio perdeu duas vezes — uma delas de goleada. Ser propositivo deve ser a marca do Grêmio para encarar o Corinthians e buscar a vitória em Itaquera.

Tem sido uma característica do Grêmio fora de Porto Alegre, a de jogar apenas para se defender. E a estratégia não está dando certo. Foi assim diante do Santos e do Bragantino, apesar do erro da arbitragem e, principalmente na goleada sofrida pelo Bahia.

Hora de ser protagonista

A vitória consistente contra o Juventude precisa encorajar o Grêmio a ser mais protagonista da partida. Com a liderança técnica de Arthur no meio campo e a velocidade de Alysson e Amuzu, o Grêmio poderá explorar espaços e até a permanente instabilidade do Corinthians que dura desde o início da temporada.