Nem o mais conservador torcedor poderá ser contra a SAF no Inter

Inter perdeu para o Fluminense no Maracanã por 1 a 0. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Não há outro caminho no horizonte. Ou o Inter muda sua estrutura e modelo de negócio, ou vai penar por muitos anos.

Não é só por fazer um péssimo Campeonato Brasileiro. Isso é só circunstância de um clube cheio de problemas: endividado, sem dinheiro e com a categoria de base definhando. A perspectiva de melhora não existe.

O ano vai acabar, um ou outro cargo até pode ter mudanças, mas na prática, quase nada vai melhorar. O problema é profundo.

A base, única possível salvação do clube, acumula fracassos e não revela jogadores. O Inter segue tendo um dos Centro de Treinamentos mais modestos dos grandes clubes do Brasil e sem qualquer nova receita para fortalecer o elenco.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para Fluminense