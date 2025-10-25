Nem o mais conservador torcedor poderá ser contra a SAF no Inter

Não há outro caminho no horizonte. Ou o Inter muda sua estrutura e modelo de negócio, ou vai penar por muitos anos.
Não é só por fazer um péssimo Campeonato Brasileiro. Isso é só circunstância de um clube cheio de problemas: endividado, sem dinheiro e com a categoria de base definhando. A perspectiva de melhora não existe.
O ano vai acabar, um ou outro cargo até pode ter mudanças, mas na prática, quase nada vai melhorar. O problema é profundo.
A base, única possível salvação do clube, acumula fracassos e não revela jogadores. O Inter segue tendo um dos Centro de Treinamentos mais modestos dos grandes clubes do Brasil e sem qualquer nova receita para fortalecer o elenco.
Pior do que isso. A dívida só aumenta e a capacidade de investimento diminui. A SAF no Inter é urgente. E é a única solução possível para a melhora do clube. Assim, do jeito que está, seguirá penando, sofrendo.