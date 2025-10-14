Jogo em Mirassol dirá qual campeonato o Inter jogará até o fim do ano

Vitória sobre o Botafogo deu outro ânimo ao Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Depois da convincente vitória diante do Botafogo, o Inter terá um duríssimo jogo contra o Mirassol, no interior de São Paulo e com ele a oportunidade de confirmar se o foco de disputa no campeonato de fato mudou.

Antes dos três pontos da última rodada, o temor com o rebaixamento era muito claro no Beira-Rio. A vitória sem sofrer gols, no entanto, deu outra perspectiva. Pequena, mas deu.

Para além do resultado, o esquema com três zagueiros também aprovou e estancou um antigo problema defensivo colorado. Contra o time sensação do campeonato, o desafio é manter o padrão e o equilíbrio defensivo do time.

Os alas Bernabei e Aguirre, destaques contra o Botafogo, têm presença garantida em Mirassol. Eles serão fundamentais nas ações ofensivas, especialmente pela ausência de Carbonero.

É hora de vermos a real capacidade do Inter no Brasileirão e medir o quanto o time melhorou. Afinal, a briga é só para fugir da parte de baixo da tabela ou é brigar por posições melhores?