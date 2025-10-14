Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Foco
Opinião

Jogo em Mirassol dirá qual campeonato o Inter jogará até o fim do ano

Colorado entra em campo nesta quarta-feira na volta do Brasileirão

Marcelo De Bona

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS