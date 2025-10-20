Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Fator local
Opinião

Inter parece ter recuperado seu principal trunfo para fugir do rebaixamento

Beira-Rio é o grande aliado para que o Colorado termine o campeonato com dignidade

