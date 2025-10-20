Inter parece ter recuperado seu principal trunfo para fugir do rebaixamento

Beira-Rio é o principal aliado do Inter na luta por um fim de ano com dignidade. Renan Mattos / Agencia RBS

Nem Alan Patrick, tampouco Borré. O Inter dá claro sinais de que recuperou seu principal parceiro para se afastar da parte de baixo da tabela do Brasileirão: o Beira-Rio.

As vitórias contra Botafogo e Sport, mesmo que com público abaixo do esperado, dão uma ideia clara de que o fator local será determinante para que o time alcance o principal objetivo.

Ramón e Emiliano Díaz reconheceram as dificuldades e a enorme pressão sobre os jogadores. Até o final do ano o Inter sabe que dificilmente fará uma atuação de encher os olhos, mas poderá encontrar na força do Beira-Rio o grande aliado para um término de campeonato com dignidade. É o que resta.