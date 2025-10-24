A única mudança possível para melhorar o Inter diante do Fluminense

Inter precisa pontuar na partida contra o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

Mesmo sem Vitão, a lógica indica Ramón Díaz a seguir com o esquema de três zagueiros neste sábado (25), no Maracanã. Perde qualidade sem o principal defensor, claro, mas é o modelo que conseguiu minimamente estabilizar o time.

Desta forma, a única alteração a ser feita é a entrada de Carbonero no ataque. Borré é quem perde a titularidade. A decepcionante temporada do centroavante colombiano deve colocá-lo outra vez entre os reservas. Carbonero e Vitinho formariam o ataque veloz contra o Fluminense, repetindo a ideia executada na partida contra o Botafogo.

Alan Patrick naturalmente ocupa o lugar de um dos três meio-campistas que jogou em Salvador. Desta forma, Luis Otávio ou Bruno Gomes sobraria do time inicial.

A proximidade com o Z-4 obriga o Inter a pontuar no Rio. Mas, dependendo dos resultados da tarde de sábado, nem mesmo o empate poderá ser considerado um bom resultado.