Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Questão lógica
Opinião

A única mudança possível para melhorar o Inter diante do Fluminense

Apesar de perder seu principal defensor, Ramón Díaz deve manter o esquema com três zagueiros

Marcelo De Bona

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS