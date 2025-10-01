A CBF bagunçou o futebol brasileiro

Copa do Brasil passará por mudanças. Kin Saito / CBF/Divulgação

Das mudanças anunciadas pela CBF, só as da Copa do Brasil me agradaram em relação ao calendário do futebol brasileiro do ano que vem. Não há interesse do público em ver jogos do Brasileirão em janeiro e fevereiro. A criação de um novo campeonato, a Copa Sul-Sudeste, só faz sentido se os estaduais estiverem com os dias contatos.

Comecemos pela Copa do Brasil. As primeiras fases, ainda que tenham boa premiação, são estorvos para os grandes clubes. Logo, entrar somente na quinta fase do torneio é uma boa ideia.

Como ficou o calendário

Como ficaram as Séries C e D no novo calendário do futebol brasileiro. Leo Bandeira / Arte ZH

O Brasileirão começar em janeiro, apesar da Copa do Mundo, é um tiro no pé. O brasileiro aproveita os primeiros meses do ano para recessos, férias, descanso. Nas altas temperaturas, os clubes se posicionam contra a realização de jogos nestas datas.

A criação de um novo campeonato vai na contramão da necessidade de aliviar calendário e diminuir jogos. Mesmo que sejam poucas datas, uma nova competição só faz sentido se a CBF planeja encerrar os estaduais em um futuro próximo. A redução de datas já é indicativo.