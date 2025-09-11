Valencia foi uma das contratações mais fracassadas da história do Inter

Atacante deixa o clube após ter virado a terceira opção. André Ávila / Agencia RBS

Fernando Bob, Wesley Moraes, Ramon e Robert Renan. O que chamamos de contratação que deu errado é algo absolutamente normal em qualquer clube de futebol. Mas a de Valencia é diferente. Ela está longe de ser uma contratação ruim. Na época, a chegada do equatoriano foi muita saudada por todos.

Desembarcava em Porto Alegre um centroavante de Copa do Mundo. Mas ele fracassou e frustou qualquer possibilidade de se tornar um nome importante na história do Inter.

A expectativa alta não foi confirmada.

Em três temporadas, Enner só foi protagonista em duas fases da Libertadores. Foi determinante para levar o Inter até a semifinal, em 2023. Depois, desandou.

Passou a ser um atacante inofensivo, pouco interessado e que deixa o clube como a terceira opção para a posição. A fase ruim nunca foi só uma fase. Foi a marca de Valencia no Inter.

É fato que Enner nunca foi um goleador nato. Mas esse não foi o único ou o maior dos problemas. Com o tempo ele perdeu a força e a explosão, até então suas principais características.

Piorou com Eduardo Coudet e não se recuperou com Roger Machado. Foi mal pelos lados e pior ainda como centroavante. Foi mal quando esteve sozinho e ainda pior quando teve a parceria de Borré.

A boa lembrança

Valencia custou caro e deixa como fato marcante aos colorados um gol de falta em Gre-Nal. Um golaço, mas que passa longe de ser o gol do título gaúcho. Foi muito pouco.

A lei do custo-benefício se aplicou de forma muito pesada aos cofres do Inter e deixou em Valencia a marca de ter sido uma das contratações mais fracassadas da história colorada.