Por que eu acredito que Grêmio vai disputar uma vaga na Libertadores

Grêmio somou sete pontos nos últimos três jogos. Duda Fortes / Agencia RBS

Faltam 14 jogos para o final do Brasileirão e os últimos sete pontos somados fizeram o Grêmio mudar a disputa na reta final do campeonato. Se antes era para se afastar da zona do rebaixamento, agora passa a ser de quem mira uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Partimos do princípio que teremos G-8. Dificilmente o título da Libertadores escapará de Flamengo ou Palmeiras. Ainda há a Copa do Brasil, com chances de título para Fluminense e o favorito Cruzeiro. A tabela do Brasileirão mostra que o Grêmio está hoje distante apenas dois pontos da zona de classificação.

Acho que cinco times disputam duas vagas. A de sétimo e oitavo colocados, que levam os brasileiros para a chamada pré-Libertadores. São Paulo, Fluminense, Bragantino, Grêmio e Vasco.

Dos cinco, o Grêmio é o time que parece ter superado o momento mais instável. Fixou Mano Menezes, reforçou o grupo e passou a ter resultados. O Vasco só agora dá sinais de uma melhora e o Bragantino é quem vive a maior instabilidade. Restam ainda o São Paulo, que mostra-se inconfiável, e o Fluminense, que recentemente trocou de técnico.

Ainda é cedo, mas o cenário da última semana mudou bastante o panorama gremista no Brasileirão e as perspectivas para o ano que vem.