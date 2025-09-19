O único resultado do Gre-Nal que poderá obrigar mudanças após o clássico

Gre-Nal 448 ocorre neste domingo no Beira-Rio Jefferson Botega / Agencia RBS

O Gre-Nal do medo, como muitos estão chamando, poderá ser devastador para Grêmio e Inter. Quem perder, além do peso do clássico, ficará em uma situação perigosa na tabela do Brasileirão.

Mas a derrota será muito pior para o Inter. Além de ser o mandante, a pressão sobre Roger Machado é maior neste momento. Fica muito claro que, se Colorado perder no Beira-Rio, a mudança no comando técnico será imediata.

Não me parece que a derrota do Grêmio custaria o emprego de Mano Menezes. A pressão existe, claro, mas a cobrança é menor. Discordo disso, mas o Grêmio baixou a régua e segue disposto a fazer um campeonato de sobrevivência.

O empate, se acontecer, não será motivo de comemoração, obviamente. Mas garantirá uma noite de domingo de alívio para os dois treinadores.

O clássico do medo não se desenha apenas pela baixa pontuação de Grêmio e Inter. Está relacionada a capacidade dos times na temporada. O Inter sofre para criar e finalizar. O Grêmio tem inúmeras dificuldades para ser propositivo nos jogos. Tem cara de empate e de sobrevivência para os técnicos.

