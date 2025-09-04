Como deve ser escalado o time do Grêmio com os reforços

Fica nítido o incremento de qualidade no time de Mano Menezes que poderá ser conferido já na próxima rodada. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Sem o lesionado Balbuena, Noriega e Wagner Leonardo devem disputar a posição de zagueiro pela direita no Grêmio. O peruano leva vantagem para que os canhotos revezem de acordo com a necessidade dos jogos. No comando do ataque, a disputa também fica aberta entre Braithwaite e Carlos Vinicius. Ainda considero o dinamarquês o titular da posição.

As principais mudanças, no entanto, devem acontecer no meio de campo. Os acréscimos de Arthur e Willian mudam o patamar e até o jeito do time jogar. Cuéllar segue abrindo o setor. O tripé deverá ter Arthur e Dodi, esse último para auxiliar no preenchimento do setor. Ele joga também pela ausência de Villasanti. O trio de frente passaria a ser formado, além do centroavante, por Alysson e Willian.

Dodi teria o papel de fechar a segunda linha do time e auxiliar o lado onde atuará Willian. Arthur teria muito mais um papel de meia pela direita, sem tanto compromisso em fechar o espaço pelo lado.

Fica nítido o incremento de qualidade no time de Mano Menezes que poderá ser conferido já na próxima rodada, contra o Mirassol, na Arena, pelo Brasileirão.