As três maiores urgências para a nova comissão técnica do Inter

Ramón Díaz durante Inter x Juventude. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A gestão compartilhada de pai e filho no comando técnico do Inter vai ter muito trabalho até o final do Brasileirão.

Primeiro: precisa dar um novo padrão ao time, ao que tudo indica com um esquema diferente. Contra o Juventude, teve quatro meio-campistas e dois atacantes.

Segundo: melhorar a parte física, que parece não ter forças para jogar.

Terceiro: desafio de recuperar o ataque, que segue inoperante.

Problemas no segundo tempo

O primeiro tempo em Caxias do Sul deixou boa impressão. Apesar dos desfalques, Romero foi uma boa novidade no time. No segundo tempo, no entanto, o Inter desapareceu. Não teve capacidade física para criar e ficou 50 minutos só se defendendo. É urgente um aprimoramento físico do time.