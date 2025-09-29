As três maiores urgências para a nova comissão técnica do Inter

A gestão compartilhada de pai e filho no comando técnico do Inter vai ter muito trabalho até o final do Brasileirão.
- Primeiro: precisa dar um novo padrão ao time, ao que tudo indica com um esquema diferente. Contra o Juventude, teve quatro meio-campistas e dois atacantes.
- Segundo: melhorar a parte física, que parece não ter forças para jogar.
- Terceiro: desafio de recuperar o ataque, que segue inoperante.
Problemas no segundo tempo
O primeiro tempo em Caxias do Sul deixou boa impressão. Apesar dos desfalques, Romero foi uma boa novidade no time. No segundo tempo, no entanto, o Inter desapareceu. Não teve capacidade física para criar e ficou 50 minutos só se defendendo. É urgente um aprimoramento físico do time.
Ramón e Emiliano Díaz precisarão também recuperar o ataque colorado. Valencia e Wesley fracassaram e já saíram. Borré pouco contribui, ainda que seja o mais indicado para ser titular. O desafio é deixar o setor mais confiante e com maior capacidade ofensiva. O Inter marca poucos gols por ter uma produção ofensiva cuja pobreza é assustadora.