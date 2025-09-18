Abel Ferreira é o melhor técnico que vi no futebol brasileiro

Na Argentina, Abel Ferreira comandou o Palmeiras contra o River Plate. Juan Mabromata / AFP

Não há na história do futebol brasileiro um técnico tão inventivo e capaz de surpreender quanto Abel Ferreira, do Palmeiras. Ele é capaz de mudar e criar coisas novas a cada partida. Poderia falar dos títulos, mas prefiro me deter a um profissional que faz seu time ser o mais competitivo e cascudo há pelo menos quatro temporadas seguidas.

O Palmeiras pode não ser o melhor time tecnicamente, mas quase sempre é o mais temido. Abel sabe como poucos criar alternativas, gerir um grupo, torná-lo forte, mudar esquemas, enfim. Com ele a cabeça é fria e o coração é quente. Ele é o melhor.

O primeiro tempo do Palmeiras, contra o River Plate na Argentina pela Libertadores, foi uma aula de futebol. Marcação alta, lateral por dentro, meia fechando o lado, uma intensidade absurda e 2 a 1 no placar após os 90 minutos. Antes do confronto na Argentina, no entanto, o time já havia tido uma atuação exuberante, contra o Inter.