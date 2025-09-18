Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Libertadores
Opinião

Abel Ferreira é o melhor técnico que vi no futebol brasileiro

Clube paulista pode não ser o melhor time tecnicamente, mas quase sempre é o mais temido

Marcelo De Bona

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS