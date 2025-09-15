A razão para as permanências de Mano e de Roger às vésperas de um famigerado Gre-Nal

Roger Machado e Mano Menezes. Montagem sobre fotos / Ricardo Duarte,Inter,Divulgação,e Lucas Uebel,Grêmio

A má fase do Grêmio atrasa o Inter e a má fase do Inter impede o Grêmio de melhorar. O Tricolor não demite Mano Menezes porque o Inter se esfacela a cada jogo. O Inter não tira Roger Machado porque o Grêmio cria uma série de fatos novos fora de campo, mas não melhora nada dentro dele. É esse permanente comparativo que nos impede de melhorar. A gangorra Gre-Nal quebrou. Dos dois lados.

O Inter vê o bom trabalho de Roger nos treinos, mas ele não aparece no jogos. Ficou um time burocrático. O Grêmio aposta nos reforços, mas em campo vê que o trabalho de Mano Menezes é mais do mesmo. O desempenho ruim dos dois times, no entanto, vai muito além dos técnicos. Ele está no pensamento dos clubes através de suas direções.

Pelos 45 pontos

A do Grêmio fez questão de aniquilar qualquer possibilidade do torcedor sonhar com um bom Brasileirão. Na quarta rodada passou a tratar o campeonato como um ato de sobrevivência. O chamado jogar pelos 45 pontos. Pensou pequeno e paga o preço disso. A do Inter, deitou sobre soberba da única vantagem obtida na temporada: a de ter sido campeão gaúcho. Também pensou pequeno e pega o preço disso.