Só uma coisa é pior para o Inter do que a eliminação na Copa do Brasil

Inter empatou em 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã. Max Peixoto / Especial

Em um duelo de dois times parecidos, o Inter poderia ter, na expressão muito usada no futebol, caído de pé. Nem isso conseguiu. Competiu pouco, foi pouco corajoso e quase não finalizou no gol do Fluminense. Mas pior do que perder é não ter perspectiva. Isso faz mal para pessoas, empresas, times, clubes. A falta de perspectiva deixa o Inter estagnado e nada indica que vai melhorar em um futuro próximo.

Para além da contestação sobre a utilização de Ronaldo ou a contratação de Richard, pontuais e importantes, o Inter parou. Há algum tempo bateu no teto e fez o torcedor perder algo que move o sentimento: a perspectiva de melhora.

Até os jogos contra o Flamengo não trocaria a comissão técnica. Ainda que nada indique melhora até semana que vem, não ter um técnico pode ser muito pior. Mas não há dúvida que os jogos da Libertadores podem ser a última chance de Roger Machado, mesmo que o favoritismo seja todo do time carioca.