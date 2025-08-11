Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Crise tricolor
Opinião

Os erros do Grêmio atestam a necessidade de profissionalizar o futebol

Trazer Mano Menezes porque ele “é daqui” ou para “estancar a sangria” beira o amadorismo

