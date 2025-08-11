Os erros do Grêmio atestam a necessidade de profissionalizar o futebol

Trazer Mano Menezes beira o amadorismo. André Ávila / Agencia RBS

“Tem que cair todo o departamento de futebol” é uma expressão que repetidamente ouvimos em momentos de crise. Mas mudar quem?

Trocar duas ou três figuras indicadas pelo presidente por outros que sejam do mesmo grupo político? Empresários ou advogados que deixam seus escritórios para assumir a responsabilidade de contratar jogadores? De nada adianta.

O futebol clama por profissionais que transitem exclusivamente no meio e que, por óbvio, sejam remunerados para isso.

Aqui não quero falar só de nomes de jogadores. Poderia abrir uma lista com Camilo e que se estenderia a outros tantos que não deram certo. Grande parte das contratações são ruins.

Conceitos ultrapassados

Mas quero me deter a conceitos de futebol. Trazer Mano Menezes, por exemplo, porque “é daqui” ou para “estancar a sangria” é algo que beira o amadorismo. São formas ultrapassadas de ver futebol, nada baseadas em resultados recentes, ciência de dados ou performance.

O Grêmio só está colhendo o que plantou. Precisa ressignificar o seu jeito de fazer futebol.