O que eu faria de diferente no Inter para a decisão contra o Fluminense

Gostei da ideia de três zagueiros utilizada pelo Inter contra o São Paulo, apesar da derrota colorada. Para ter o mínimo de proteção defensiva no Maracanã, nesta quarta-feira (6), Roger poderá repetir o esquema no jogo contra o Fluminense.
A entrada de Mercado, como libero, permitirá que Victor Gabriel consiga ajudar a estancar o lado de Bernabei, setor mais explorado pelo Flu no Beira Rio.
O Inter com dois alas deverá ser um time mais ofensivo, sem perder o equilíbrio defensivo. É preciso mudar, tentar algo diferente, ainda que o esquema tenha demorado a ser testado por Roger Machado.
Mas está claro que o falido 4-2-3-1, com Thiago Maia e Bruno Henrique, não dará mais resultado.
O time que eu escalaria contra o Fluminense
Rochet, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Luís Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carnonero e Borré.
