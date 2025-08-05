O que eu faria de diferente no Inter para a decisão contra o Fluminense

É preciso mudar, tentar algo diferente. Duda Fortes / Agencia RBS

Gostei da ideia de três zagueiros utilizada pelo Inter contra o São Paulo, apesar da derrota colorada. Para ter o mínimo de proteção defensiva no Maracanã, nesta quarta-feira (6), Roger poderá repetir o esquema no jogo contra o Fluminense.

A entrada de Mercado, como libero, permitirá que Victor Gabriel consiga ajudar a estancar o lado de Bernabei, setor mais explorado pelo Flu no Beira Rio.

Inter estuda manter três zagueiros contra o Fluminense

O Inter com dois alas deverá ser um time mais ofensivo, sem perder o equilíbrio defensivo. É preciso mudar, tentar algo diferente, ainda que o esquema tenha demorado a ser testado por Roger Machado.

Mas está claro que o falido 4-2-3-1, com Thiago Maia e Bruno Henrique, não dará mais resultado.

O time que eu escalaria contra o Fluminense

Rochet, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Luís Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carnonero e Borré.