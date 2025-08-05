Marcelo De Bona

Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Copa do Brasil
Opinião

O que eu faria de diferente no Inter para a decisão contra o Fluminense

Gostei da ideia de três zagueiros utilizada por Roger contra o São Paulo, apesar da derrota colorada

Marcelo De Bona

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS