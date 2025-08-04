Marcelo De Bona

Narrador e apresentador da Rádio Gaúcha e comentarista esportivo no Bom Dia Rio Grande. É pós-graduado em Jornalismo.

Fim de ciclo
Opinião

Mudança no comando técnico deve ser a primeira providência do Grêmio

Não acredito no trabalho de Mano Menezes

