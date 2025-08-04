Mudança no comando técnico deve ser a primeira providência do Grêmio

Mano Menezes chegou ao Grêmio em 21 de abril. Renan Mattos / Agencia RBS

Não acredito no trabalho de Mano Menezes. Nada indica que ele vai melhorar nos próximos jogos. O Grêmio é um time que carece de uma ideia para jogar e é, neste momento, incapaz de animar o torcedor.

Não há carência no grupo — e são várias — que sustente a permanência do atual treinador. É pouco futebol e pouca perspectiva de melhora. Ficar 100 minutos no jogo do Maracanã sem chutar ao gol do Fluminense não pode ser tratado como algo normal.

Com João Lucas e Lucas Esteves o time ficou muito mais frágil, mas vamos combinar que não houve melhora com Gustavo Martins, Igor Serrote ou Marlon. Se teve, foi algo insignificante.

Qualquer dois dos vários volantes que jogam entregam um futebol muito parecido, e os pontas correm para gerar energia de uma usina, mas só acendem um palito de fósforo.

O Grêmio não tem nada e seguirá um vazio se não trocar o treinador. O ciclo de Mano Menezes chegou ao fim.