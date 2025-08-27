Estão escancarados os maiores problemas do Grêmio de 2025

Time de Mano Menezes tem dois problemas que se sobressaem aos demais. Renan Mattos / Agencia RBS

A temporada do Grêmio acumula fracassos. Da perda do Gauchão até a eliminação na repescagem da Sul-Americana. Isso sem falar na Copa do Brasil e na campanha ruim no Brasileirão.

Dois problemas se sobressaem aos demais e ajudam a explicar o momento ruim do time.

O primeiro é quando o Tricolor precisa jogar para ganhar. Em outras palavras, o Grêmio não sabe propor o jogo e se atrapalha muito diante de adversários mais frágeis.

Essa é uma incapacidade do time que recai sobre o técnico Mano Menezes, por óbvio. Se a equipe tem dificuldades contra o CSA, Alianza Lima, Sport e Ceará, é por não saber como lidar com a responsabilidade de criar. Falta repertório.

O segundo problema diz respeito ao clube e, de alguma forma, aos novos tempos do futebol brasileiro. É muito fácil e cômodo jogar no Grêmio. Salários em dia, todos com cifras altas, e uma régua de cobrança (determinada ainda na quarta rodada do Brasileirão) muito baixa: a de não ser rebaixado.

O grupo carece de lideranças e os salários altos são pagos a quem não corresponde em campo. Internamente isso também gera problemas. Quem além de Kannemann se impõe e é capaz de fazer cobranças no vestiário?

Os relatos que tenho são de que Marcos Rocha já chegou chegando, com ótimas impressões. Mas ainda é pouco. Ficou muito confortável jogar no Grêmio e por isso o reflexo se vê no campo.

