Diminuímos de tamanho: a segunda prateleira é a nova realidade da dupla Gre-Nal

Grêmio e Inter se acostumaram com a mediocridade. Jeff Botega / Agencia RBS

Ninguém mexe na história. É fato. Os dois clubes gaúchos são campeões do mundo e dividem a torcida em um Estado de mais de 10 milhões de habitantes. Mas é só. Há algum tempo nos alimentamos da rivalidade. Somente dela. E por maior que ela seja, também empobrece a cada ano.

Endividados, pouco competitivos e cada vez mais distantes dos grandes títulos, Grêmio e Inter desceram na prateleira dos grandes do Brasil. Não competem com Flamengo e Palmeiras, não vencem Fluminense e Corinthians e acompanham a força de novos entrantes competitivos como Botafogo, Bahia e até o Cruzeiro.

Fracassos se repetem

A eliminação mais recente foi a do Inter. Caiu para o Flamengo e antes para o Fluminense. Mas, no mês passado, foi o Grêmio que parou no Alianza Lima e que caiu até para o modesto CSA. Os fracassos se repetem, se multiplicam e todos eles escancaram nossas fragilidades.

O Grêmio dos últimos anos se consolidou como um clube que contrata mal. O Inter como o clube que não forma jogadores. O Grêmio há dois anos figura na segunda página do Brasileirão e o Inter, só reage quando cai das Copas.

Nem Libertadores