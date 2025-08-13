A expectativa que o Inter conseguiu mudar para o confronto com o Flamengo

São muitos os colorados que respiram o ar de jogo grande, e que pode ser histórico. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Em cinco dias, o Inter incrivelmente conseguiu mudar o panorama que se desenhava para os jogos contra o Flamengo. A decepção da eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil foi embora e deu lugar a uma mistura de confiança e otimismo, apesar do amplo favoritismo do time carioca.

A vitória surpreendente contra o Bragantino foi determinante para a mudança de ambiente. Com ela, a presença de Alan Rodríguez e Bruno Tabata. É como se o Inter entendesse que o meio-campo poderia jogar mais. E jogou.

O principal ponto, porém, vem das ruas do Rio de Janeiro. Aqui, o torcedor parece ter esquecido o passado e começado a mirar em algo possível.

