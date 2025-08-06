A estratégia que pode classificar o Inter contra o Fluminense no Maracanã

Roger Machado tenta levar o Inter às quartas de final da Copa do Brasil. Renan Mattos / Agencia RBS

A dobradinha Bernabei e Carbonero pode ser a principal arma do Inter no confronto contra o Fluminense nesta quarta-feira (6) no Maracanã. Os dois, pelo lado esquerdo, podem surpreender o lateral Samuel Xavier e inibir os ataques do atacante Serna, um dos melhores em campo no jogo do Beira Rio.

Para além da dobradinha pelo lado, Alan Patrick poderá ter mais espaços para jogar no meio, algo que ele não conseguiu no jogo de ida. Para ter Bernabei atacando mais, no entanto, Roger Machado precisará repetir o esquema utilizado contra o São Paulo, com três zagueiros. Mercado, Vitão e Victor Gabriel formariam o setor.