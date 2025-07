Narrativa sobre insuficiência do grupo do Grêmio não para em pé

As limitações coletivas são consequências do trabalho de Mano. Renan Mattos / Agencia RBS

Que o grupo do Grêmio tem carências eu não tenho dúvidas. Falta um lateral direito e um meia, para começo de conversa. Mas a insuficiência do plantel é para a disputa por títulos, não para confrontos cujo fracasso do Grêmio se repete. O peso de ser eliminado por CSA e Alianza Lima é muito forte.

O Grêmio carece de ideias, muito antes de reforços. Não consegue se impor sequer diante de adversários frágeis. Caiu na Copa do Brasil diante da torcida por não conseguir fazer um gol em um time que é nono colocado da Série C. A eliminação na Sul-Americana tem o carimbo do fracasso por ter sido na repescagem, castigo por já ter fracassado antes.

Maior responsabilidade é do técnico

Ainda que cobranças ao departamento de futebol do clube sejam válidas, a maior responsabilidade é a do treinador. Não há evolução após a parada para o Mundial. Sigo sem ver o Grêmio capaz de atacar de forma ordenada, de marcar pressão, ou de defender com segurança.

As limitações coletivas são consequências do trabalho de Mano Menezes e por mais quê possa contratar um outro jogador, não me parece ter perspectivas de melhora.