Inter cumpre objetivos, mas desempenho do ataque preocupa para as Copas

Borré lamenta chance perdida contra o Ceará. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os seis pontos diante do Vitória e Ceará dão a ideia de objetivo alcançado pelo Inter no pós-Mundial. As duas vitórias foram determinantes para o time se afastar da zona do rebaixamento.

O planejamento, aliás, prevê uma boa pontuação até o final do mês, quando as atenções serão voltadas para a Copa do Brasil e Libertadores.

O futebol apresentado, no entanto, ainda gera incertezas para os confrontos contra Fluminense e Flamengo, especialmente pela falta de gols.

É preciso fazer essa separação. Há o Inter eficiente no resultado, que venceu dois jogos em casa e que recuperou o incontestável Bernabei. Mas há um time cujo ataque não consegue marcar gols.

O último gol marcado por um atacante titular do Inter no Brasileirão foi no dia 26 de abril, quando Borré fez um dos gols da vitória sobre o Juventude. O colombiano também marcou o único gol dos atacantes titulares na Libertadores, no dia 28 de maio contra o Bahia, no Beira Rio.

É deste setor e de uma maior eficiência dos seus atacantes que o Inter precisa para confrontar Fluminense e, principalmente, Flamengo. Esse passa a ser o principal ponto de atenção do Colorado nas próximas semanas.

Leia Mais Três motivos para a vitória do Inter contra o Ceará