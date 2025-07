Hora de o Inter mostrar que ingresso no Z-4 foi só um acidente de percurso

O Inter não tem grupo para ser campeão brasileiro, sabemos. Mas também não é do seu verdadeiro potencial estar na zona do rebaixamento .

Focar na classificação da Libertadores custou um indesejado ingresso entre os quatro últimos do campeonato. Para mostrar que foi um acidente de percurso, os três pontos diante do Vitória são inadiáveis.

Potencial coletivo

Thiago Maia será o primeiro volante. É menos do que Fernando, mas poderá agregar muito na saída de bola em relação a Ronaldo. Minha maior expectativa, no entanto, está no potencial coletivo do time após o período de descanso .

Prioridade para o segundo semestre

Me parece claro que o Inter vai priorizar as Copas no segundo semestre, mas até lá, a pontuação no Brasileiro precisa ser alta, de preferência com bom desempenho. O jogo contra o Vitória é a primeira oportunidade para mostrar que Z4 nada tem a ver com o Inter de 2025.