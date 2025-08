Grêmio não pode se acostumar com a derrota e tratá-la com normalidade

Grêmio foi derrotado neste sábado na casa do Palmeiras. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

É um caminho perigoso esse que o Grêmio começa a seguir.

Ver lado positivo na eliminação da Sul-Americana é um deles. Não há foco no Brasileirão que atenue o fiasco de cair na repescagem. Ver a derrota “só” por 1 a 0 para o Palmeiras como algo normal também não condiz com a grandeza do clube.

Não há vitória nos cinco jogos após o Mundial e é preciso ter muito boa vontade para ver coisas boas no time. A presença de Riquelme parece dar um sopro de qualidade no meio campo, mas ainda muito incipiente.

Por outro lado, alguns titulares caros seguem sem corresponder. Kike Olivera, por exemplo, é uma incógnita. Corre muito e entrega pouco.

O time carece de ideias e o grupo tem fragilidades. Mas neste momento o maior risco do Grêmio é tratar as derrotas com normalidade.