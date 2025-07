A competição que o Inter deve priorizar no segundo semestre

Será inevitável. O Inter precisará dar uma atenção especial para uma das três competições no segundo semestre. O foco deve ser as copas , evidentemente.

Até o dia 30 de julho, no entanto, quando enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil, o Inter terá quatro jogos para se recuperar no Brasileirão. Serão partidas com foco total para se afastar da zona do rebaixamento.