Por que é tão deprimente ver jogos da Seleção Brasileira

Primeiro pelo pouco tempo que há para treinamento do time que entra em campo. Segundo pela omissão dos jogadores, que não conseguem fazer algo diferente durante as partidas. Terceiro porque, via de regra, nós não torcemos pela Seleção. Até simpatizamos, mas não torcemos. As vezes sequer gostamos.

Sonho ou obrigação?

O Brasil deve ganhar do Paraguai nesta terça-feira (10) e confirmar vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Mas empolgar, despertar interesse e torcida, só no Mundial mesmo. E olhe lá. Os tempos mudaram, é fato. Há uma série de razões que explicam o distanciamento da Seleção com os brasileiros.