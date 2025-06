Do lateral ao atacante, Grêmio abriu junho com a melhor atuação do ano

A competitividade talvez explique a boa atuação do Grêmio diante do Juventude em Caxias do Sul. Ao contrário de jogos anteriores, foi o time de Mano Menezes quem venceu a maioria dos duelos no meio de campo e aproveitou rebotes próximos das duas áreas. O Grêmio fez mais do que um jogo seguro o 2 a 0 sobre o Ju. A atuação foi, de fato convincente, com boas atuações em todos os setores do time.