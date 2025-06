As três principais ações de Ancelotti para a próxima terça-feira

Ancelotti estreou no comando da Seleção com empate com o Equador.

Depois do jogo seguro para não perder diante do Equador , o Brasil precisará mudar a postura diante do Paraguai na próxima terça-feira (10), em São Paulo. Se contra os equatorianos a atuação defensiva foi aprovada, cabe ao técnico italiano fazer ajustes na parte ofensiva do time, cuja produção em Guayaquil foi bastante pobre.

O atacante do Real Madrid é o segundo ponto para o novo técnico da Seleção. Foi com Ancelotti que Vini Jr se constituiu como jogador até se tornar o melhor do mundo. Já passou da hora de dar uma resposta convincente com a camisa do Brasil.