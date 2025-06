Ao contrário do Grêmio, Inter precisa mais de descanso do que de treino

No primeiro semestre, Roger perdeu muitos titulares e sentiu dificuldade para repor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter bateu no teto em parte do primeiro semestre pelo desgaste físico. Seja pela corda esticada no Gauchão ou pela exigência nos difíceis jogos da Libertadores, os problemas físicos e clínicos foram maiores do que eventuais desajustes táticos do time colorado.

Roger perdeu muitos titulares e sentiu dificuldade para repor. Na conta do técnico entram as repetidas escolhas que não funcionaram. Na conta da direção, a formação de um grupo com carências. O fato é que as coisas estão interligadas.

Mas, neste período de pausa para o Mundial de Clubes, o mais importante para o Colorado é descansar e recuperar jogadores por uma simples razão. O Inter cansou, ou num bom gauchês, o Inter terminou o semestre esgualepado.

Para ter Bruno e Henrique e Thiago Maia em melhores condições, por exemplo, o Inter precisa tê-los descansados.

Ao contrário do Grêmio, que trocou de técnico no decorrer da temporada, o Inter tem um modelo praticado desde o ano passado. Dois ou três dias de treino a mais não farão a diferença para um time que precisa cuidar do corpo e da mente para os duelos da Libertadores e Copa do Brasil.

É claro, afinal, que o motivo do Inter ter entrado na zona do rebaixamento do Brasileirão está relacionado ao desgaste físico e a perda de tantos titulares.