Pausa do Mundial deve servir para muitas mudanças no Grêmio

O clube por mudanças. Jefferson Botega / Agencia RBS

Sim, na parada para o Mundial de Clubes, o Grêmio precisará ser assertivo nas contratações. A necessidade do time é de pelo menos três titulares. Mas o período deve servir também para outras questões importantes do clube, que vão além dos reforços.

O Grêmio precisa fazer reflexões. Alinhar a situação com a Arena é fundamental. Essa relação tumultuada precisa mudar para o bem do clube e dos torcedores. Os gremistas não são bem tratados por conta da administração do estádio.

O Grêmio precisará, no período sem jogos, ter uma atenção com o gramado da Arena. A cada jogo ele parece piorar e a imagem só faz o combo do momento do clube ficar ainda mais deprimente.

Por fim, a pausa deve ser aproveitada para reflexões. A titularidade de Jemerson e as frequentes utilizações de jogadores como Lucas Esteves, Camilo, Nathan e Pavon, precisam ser revistas.

Os 30 dias de pausa devem ser muito bem aproveitados pelo Grêmio. Vai além do tempo de treinos para Mano Menezes ou das contrações da direção na janela de transferências. O clube clama por isso.